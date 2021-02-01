اطلاق مستحقات مسوقي الشعير العلفي والحنطة لموسم 2014-2015

2021/02/01 | 19:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاثنين، بإطلاق المستحقات المالية لـ91 مسوقاً لمحصولي الشعير العلفي والحنطة، للموسم الزراعي 2014 – 2015، ممن سوقوا محصولهم إلى مواقع الشركة العراقية لإنتاج البذور في محافظة نينوى.وبحسب بيان صدر عن الوزارة، فأن الوزير “وجه بإطلاق المستحقات المالية لـ12 مسوقا من مسوقي محصولي الشعير العلفي والذرة الصفراء، للموسم الزراعي […]

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