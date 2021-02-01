هجوم بسكين على ركاب بمحطة مترو بروكسل

2021/02/01 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- نقلا عن الشرطة البلجيكية مساء يوم الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا هاجم ركاب محطة مترو في بروكسل.وقالت القناة البلجيكية إنه ووفقا للبيانات الأولية هناك العديد من المصابين في الهجوم.وأفادت الشرطة بأن الاعتداء لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة وشخصية.وأشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي […]

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