الشرطة الفرنسية تطوّق شوارع بمدينة تولون بعد العثور على رأس بشرية مقطوعة!

2021/02/01 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اهتزت مدينة تولون الفرنسية، مساء الاثنين، على وقع جريمة قتل مروعة، كان ضحيتها رجل قُطع رأسُه وتم رميُهُ من الطابق الثالث.

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وتم الإبلاغ فورا عن الحادثة، وبشكل سريع وصلت مصالح الأمن والحماية المدنية إلى المكان، وتمكنت من إلقاء القبض على مركتب هذه الجريمة.

حيث شوهد رجل ويداه ملطختان بالدماء وهو يُلقي بصندوق داخله رأس بشري مقطوع من الطابق الثالث، في مدينة تولون الفرنسية، بشارع لافاييت غاريبالدي، بعد الساعة الثالثة مساء.



وفقا لما ذكرته صحيفة "فار ماتان" الفرنسية.

وشاركت الشرطة الفرنسية منشورا عبر صفحتها الرسمية "تويتر"، "طلبنا من الناس تجنب المنطقة".

Intervention de #Police en coursCours Lafayette- rue Garibaldi @VilleDeToulonÉvitez le secteur pic.twitter.com/bpxh9COTcl

— Police Nationale 83 (@PoliceNat83) February 1, 2021

وداهمت الشرطة الفرنسية المكان وقامت بتطويق الشارع كله، وطلبت من المارة تجنب منطقت لافاييت وشارع غاريبالدي، أين وقعت الحادثة.

كما أظهرت التحريات بأن الشقة مملوكة لرجل كان يأوي شخصين مشردين.



ويعتقد أن الرأس المقطوع يخص أحدهما.

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