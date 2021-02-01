الصومال.. قتلى في هجوم لحركة الشباب استهدف ضابطا سابقا في الجيش

2021/02/01 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الصومالية، الاثنين، إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجوم "إرهابي" تبنته حركة الشباب المتشددة، التي أعلنت أن هجومها على فندق وسط مقديشو، استهدف جنرالا متقاعدا.

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