محافظ النجف: تخصيصات تنمية الاقاليم في موازنة 2021 ارتفعت إلى الضعف

2021/02/01 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

بيان رسمي:

محافظ النجف لؤي الياسري يترأس اجتماعا لمناقشة موازنة 2021 وقطاعات العمل والمشاريعالمحافظ: استطعنا تغيير تخصيصات النجف من 74 مليار الى الزيادة بفعل وضغط برلماني المحافظ: المشاريع ستشمل جميع الاقضية والنواحي بالاعتماد على التوزيع السكاني المحافظ: البرلمان وخلال الجلسات التي حضرناها اشاد بجهود الحكومة المحلية في النجف الاشرف وتميزها بالاعمار والبناء المكتب الاعلامي

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