خبير اقتصادي لـ / نينا / : الاقتراض من صندوق النقد الدولي سياخذ وقتا

2021/02/01 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : الاقتراض الداخلي والخارجي سيستمر مادامت الواردات لاتغطي مبلغ العجز الكبير.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو لتغطية العجز في الموازنة. واضاف هادي ان : العجز الافتراضي يبلغ حوالي 71 ترليون دينار وبطبيعة الحال فان المباحثات ستأخذ وقتا ليس بالقصير والحكومة تهيئ له.واوضح ان : ا ستمرار الاستدانة وطلب القروض لايخدم البلد وواقعه المالي والاقتصادي حاليا ومستقبلا./انتهى3

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