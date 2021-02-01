صالح والحلبوسي يبحثان الاستعدادت للانتخابات المقبلة

2021/02/01 | 20:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية خلال الانتخابات المقبلة....

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