2021/02/01 | 20:21 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية خلال الانتخابات المقبلة....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والحلبوسي يبحثان الاستعدادت للانتخابات المقبلة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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