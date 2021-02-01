زلزال ثالث يضرب ولاية إزمير بقوة 4.7 ريختر

2021/02/01 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- ضرب زلزال ثالث بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، الإثنين، قبالة سواحل منطقة “قره بورون” التابعة لولاية إزمير غربي تركيا.وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (13:10 ت.غ).وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 6.9 كيلو مترات تحت سطح الأرض.ولم […]

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