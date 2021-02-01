وزير الصحة: أول دفعة من لقاح كورونا ستصل خلال ثلاثة أسابيع المقبلة

2021/02/01 | 20:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن وزير الصحة والبيئة العراقية اليوم الإثنين الموافق 01-02-2021، عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.وقال وزير الصحة والبيئة العراقية حسن التميمي في تصريح، أن “الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تقدر بثلاثة ملايين جرعة”.وأضاف، أن “العراق سيتسلم الدفعة الأولى من …

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