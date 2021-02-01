بحة الصوت قد تكون علامة لمرض قاتل

2021/02/01 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وفقا لبيانات المؤسسة الدولية لسرطان الرئة، قد تشير التغيرات في الصوت، إلى مرض سرطان الرئة القاتل.

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