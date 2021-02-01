صحة الرمادي تواصل جولاتها لمتابعة صلاحية المواد الغذائية والالتزام بالشروط الصحية

2021/02/01 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفذت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الرمادي الأول، جولة رقابية على الأسواق والمطاعم والافران ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع لمتابعة صلاحية المواد الغذائية ومدى الالتزام بالشروط الصحية

وقال بيان للدائرة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات مدير عام دائرة صحة الأنبار خضير خلف شلال بتكثيف الدور الرقابي ومتابعة صلاحية المواد الغذائية وبتوجيه مباشر من قبل مدير قطاع الرمادي الأول، نفذت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الرمادي الأول جولة رقابية على الأسواق والمطاعم والافران ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع لمتابعة صلاحية المواد الغذائية ومدى الالتزام بالشروط الصحية“.

وأوضح مسؤول شعبة الرقابة الصحية محمد أحمد عواد، بحسب البيان أن “الجولة الرقابية شملت أسواق المواد الغذائية والمطاعم والافران لمتابعة صلاحية المواد الغذائية ومدى الالتزام بالشروط الصحية”، لافتا الى انه “تم نشر البوسترات التوعوية وتوعية المواطنين حول الإلتزام بالوقاية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا“.

واكد “توجيه أصحاب المطاعم والافران بضرورة الحصول على الإجازات الصحية وتجديد النافذة منها وحصول العاملين على بطاقة الفحص الطبي وكذلك اخذ تعهدات خطية بالإلتزام بتعليمات خلية الأزمة لضمان السلامة العامة“.

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