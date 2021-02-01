2021/02/01 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود البحث عن الطيار العراقي المفقود مستمرة اثينا – الزمان ..لليوم الثاني على التوالي يواصل فريق من الشباب العراقيين المبتعثين لدراسة الطيران في اليونان، بحثهم عن زميلهم الطيار الشاب عمار إبراهيم، وواصلت الفرق اليونانية بحثها عنه بمساندة القوة الجوية اليونانية، وبعض سكان القرى في ضواحي مدينة كافالا اليونانية، ولكن لا جديد بشأن […]

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