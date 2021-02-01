2021/02/01 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الإقليم يفاوض جهات سياسية لضمان رواتب الموظفين البارزاني يدعو إلى منع التجاوز على مصالح وممتلكات الأكراد اربيل – فريد حسن دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الى وضع حد للتجاوزات على مصالح وممتلكات الاكراد في المناطق خارج حدود الاقليم .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وزير العدل سالار […]

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