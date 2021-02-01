2021/02/01 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يعلن عن الإحصائية الأولية للكميات المصدّرة من الخام بغداد – الزمان اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 88 مليونا 922 الفا و 697 برميلاً، بايرادات […]

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