طيار عراقي مفقود في اليونان.. أكبر عملية بحث بقيادة جنرال عسكري وبغداد تتابع

2021/02/01 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، إن حملة تفتيش انطلقت في اليونان بحثا عن طيار عراقي مفقود، كان في مهمة تدريبية مع عدد من زملائه العراقيين واختفى مع طائرته التدريبية منذ نحو يوم كامل.

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