الصفار يكشف موعد حسم ملفات العقود والمناقلات والإقليم في موازنة 2021

2021/02/01 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بيّنت اللجنة المالية، الاثنين، أن القضايا المؤجلة في مشروع الموازنة الاتحادية ستحسم خلال اليومين المقبلين.

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وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (1 شباط 2021)، إن " خلال اليومين القادمين سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وموازنة اقليم كردستان في الموازنة"، مشيرا الى أن "هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تتعلق بهذه القضايا، ولكن لا يمكن التصريح عنها بشكل دقيق حاليا".

وأكد الصفار أن "اللجنة المالية النيابية اكملت مناقشة المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وبدأت مناقشة المواد الإضافية".

واوضح أن "ذلك تم خلال اكثر من 37 جلسة تضمنت اكثر من 150 استضافة".

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