علاء الربيعي : التخادم السياسي بين بعض القيادات السياسية الكبرى وبين رئيس هيئة الاعلام والاتصالات انتج واحد من اكبر واخطر ملفات الفساد المالي والسياسي

2021/02/01 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر عضو لجنة الاعلام والاتصالات عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي التخادم السياسي بين بعض القيادات السياسية الكبرى وبين رئيس هيئة الاعلام والاتصالات انتج واحدا من اكبر واخطر ملفات الفساد المالي والسياسي.واستنكر في بيان : اصرار النفوذ السياسي على تجديد وتمرير عقود شركات الهاتف النقال والاستهتار الواضح بعدم الانصياع لقرارات السلطة القضائية والتشريعية وضربها عرض الحائط وهذا ما لمسناه باصرار الفاسدين على تجديد عقود شركات الهاتف النقال وتمكينها من استغلال البنى التحية عبر اطلاق خدمة الجيل الرابع التي كان من المفترض ان تكون مقابل اموال تعزز خزينة الدولة وتهون من ضائقتها المالية وليس بشكل شبه مجاني.وعبر الربيعي عن الرفض و بشكل قاطع لهذا الامر قائلا :"ستكون لنا وقفة وانتظار قول القضاء كلمته في الأيام المقبلة وانهاء هدر المال العام./انتهى3

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