انفجار عبوة ناسفة في الكرادة بالعراق

2021/02/01 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة أمام مركز للمساج في الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد....

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