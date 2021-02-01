الخميس المقبل موعداً لاجراء عملية (الرباط الصليبي) للاعب الجوية محمد قاسم في بيروت

2021/02/01 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، عن موعد إجراء عملية (الرباط الصليبي)، للاعب فريق الكرة بالنادي محمد قاسم نصيف في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" اللاعب محمد قاسم أكد لنا، بأن الخميس المقبل هو موعداً لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لقطع الرباط الصليبي في لقاء الشرطة الشهر الماضي".

وأضاف،" كما أكد اللاعب،بأن الدكتور الفرنسي الفريد خوري قد وعده بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وسيعود إلى الملاعب دون أي تأثيرات على مستقبله".

وكان لاعب الجوية محمد قاسم نصيف، قد تعرض لإصابة قطع الرباط الصليبي في قمة الشرطة، يوم الجمعة الموافق (23 كانون الثاني الماضي)، في الجولة الـ 15 من الدوري العراقي الممتاز،ونقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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