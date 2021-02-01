2021/02/01 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو في الاتصالات النيابية يتحدث عن أخطر ملف فساد بالعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في الاتصالات النيابية يتحدث عن أخطر ملف فساد بالعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في الاتصالات النيابية يتحدث عن أخطر ملف فساد بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).