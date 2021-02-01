حماية المقابر الجماعية تعلن موعد تشييع رفات ضحايا أيزيديين

2021/02/01 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص أعلن مدير حماية المقابر الجامعية التابعة لمؤسسة الشهداء ضياء الساعدي، اليوم الاثنين، موعد مراسيم تشييع رفات ضحايا الايزيديين ممن قضوا على يد عصابات داعش الارهابي.وقال الساعدي في تصريح خص به (المركز الخبري الوطني)، انه “سيتم مراسيم تشييع الوجبة الاولى والبالغ عددهم (104) من رفات ضحايا الايزيديين ممن قضوا على […]

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