جماعة مسلحة تتبنى استهداف مركز تجميل في بغداد

2021/02/01 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

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تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "أهل المعروف"، الاثنين، استهداف مركز للتجميل والمساج بعبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد.

وقالت الجماعة في بيان مقتضب، تابعه "ان ار تي عربية"، 1 شباط 2021، انه "بعد إشاعة الفاحشة والمنكر وانتشار مراكز الفسق والفجور، وفي إطار تطهير أرض بغداد من جميع هذه المراكز ، نتبنى ولله الحمد عملية استهداف مركز دعارة ( أريدو) في منطقة الكرادة ببغداد".

وكان مصدر امني قد ذكر في وقت سابق بتصريح خاص لـ NRT عربية، ان "عبوة ناسفة استهدفت متجرا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة بسماية، فيما استهدف تفجير اخر مركز اريدو للمساج ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف، أن كلا التفجيرين اسفر عن اضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح المصدر، ان "القوات الامنية اغلقت بعض مداخل الكرادة بعد التفجير الذي استهدف مركز مساج اريدو مقابل مطعم دار السلطان"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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