لجنة برلمانية تكشف عن مئات الاف الدرجات الوظيفية الشاغرة

2021/02/01 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن وجود اكثر من 220 الف درجة وظيفية شاغرة نتيجة التقاعد وحركة الملاك، منتقدة عدم قيام حكومة الكاظمي بادراج اي درجة وظيفية في موزانة عام 2021.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي في تصريح صحفي، تابعه ان ار تي عربية، اليوم (1 شباط 2021)، ان "مايثير الاستغراب طلب الحكومة موازنة مهولة، لم تخصص فيها درجة وظيفية واحدة".

واضاف، ان "اللجنة القانونية ابلغتنا بوجود اكثر من 220 الف درجة وظيفية شاغرة سبب الاحالة على التقاعد وحركة الملاك".

ودعا الجشعمي الحكومة ومجلس النواب الى تخصيص 100 الف من هذه الشواغر بموازنة 2021".

واوضح، انه "قدم مقترحا لتخصيص 70% من حركة الملاك لتعيين وتثبين المحاضرين المجانيين في وزارة التربية وتعيين الاوائل على الكليات ضمن ملاكات وزارة التعليم".

ا.ح

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