مدخل إلى عصر الرعب: الخاتمة - دلور ميقري

2021/02/01 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري لعله الخجل، مَن جعلني أهملُ ذكرَ حيازتي لمنزل صديقي الراحل، ربيب الأحاجي، بصفة الوريث الشرعيّ.



لقد قام المرحومُ بهذا الإجراء قبيل وفاته، وبدون أن يستشيرني أو حتى يلمّح للموضوع.



وإنه زعيم حي القيمرية، مَن فاجأني بموضوع الميراث في تلك الليلة، الشاهدة على حريق سوق ساروجة، الذي أتى على منزلي.



لم يكن من حقي عدم قبول هدية صديقي الراحل، طالما أنه كان وحيداً في هذه الدنيا.



وأتكهّنُ أنه فعل ذلك، موقناً بسع ......





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