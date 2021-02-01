حول جندرية الدستور السوري - صفوان داؤد

2021/02/01 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_داؤد خلال أكثر من نصف قرن, أكثر من عشر اتفاقيات دولية منها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان", "اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة"، "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، "إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، "إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة", واتفاقية "سيداو"، جميعها كرّست (نظرياً) حقوق المرأة.



وظهر مفهوم "الجندرية" لأول مرة في "مؤتمر ال ......





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