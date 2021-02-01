خلفيات معارضة اسرائيل للاتفاق النووي وتهويل الخطر الإيراني - نهاد ابو غوش

2021/02/01 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال افيف كوخافي خلال كلمته يوم 26/1/2021 في المؤتمر السنوي لمعهد بحوث الامن القومي جملة من ردود الفعل التي مالت في معظمها إلى الاستياء من هذه اللغة، وما تنطوي عليه من خفّة واستفزاز، من قبل المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية الحاكمة تجاه قضايا وملفات دولية بالغة الحساسية، ولما يمكن أن تحدثه هذه التصريحات من إرباك لعلاقات إسرائيل بالإدارة الأمي ......





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