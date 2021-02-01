الحداد: هنالك 3 خيارات حول الملف النفطي لإقليم كردستان وحصته من الموازنة

2021/02/01 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عن وجود ثلاثة خيارات لمعالجة ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية.

وقال الحداد ان الخيار الأول يقضي بأن يسلم الإقليم ملفه النفطي بالكامل الى بغداد، أما الثاني فيتضمن تسليم أربع مئة وخمسين الف برميل نفط يوميا، في حين يقضي الخيار الثالث بأن يسلم الاقليم مئتين وخمسين الف برميل يوميا الى شركة سومو، مشيرا الى استمرار الحوار بين الطرفين لحسم الموضوع واختيار واحد من تلك الخيارات، تمهيدا لعرض الموازنة للتصويت في مجلس النواب بعد التوصل الى اتفاق نهائي.

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