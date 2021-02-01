المالية النيابية تكشف عن موعد حسم ملفات العقود والمناقلات والإقليم في موازنة 2021

2021/02/01 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن خلال اليومين المقبلين سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وحصة إقليم كردستان.وأوضح مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه “سيتم خلال اليومين المقبلين حسم القضايا المؤجلة في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية”.وأضاف أنه “سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وموازنة اقليم …

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