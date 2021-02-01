2021/02/01 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين، إنه احبط العديد من العمليات التي كان يخطط لها تنظيم داعش خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه شرع بوضع خطة استخبارية استراتيجية لتعقب عناصر التنظيم. وذكر المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، أن “جهاز مكافحة الارهاب ومنذ بداية العام الماضي 2020، شرع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب: عملياتنا الاستباقية أحبطت الكثير من التهديدات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب: عملياتنا الاستباقية أحبطت الكثير من التهديدات الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).