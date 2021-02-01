الإعلام والاتصالات تعلن تسديد آسياسيل ديونها وإطلاق خدمات الجيل الرابع

2021/02/01 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، دفع شركة آسياسيل ديونها وتوقيع ملحق عقد التجديد وإطلاق خدمات الجيل الرابع.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “ملتزمة بحكم استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية وقرارات مجلس الأمناء الخاصة بعقد التجديد، وبعد استجابة شرطة آسياسيل للقرارات الصادرة عن الهيئة وتسديد جميع المبالغ والديون …

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