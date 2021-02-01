إيطاليا تسجل 329 وفاة و7925 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/01 | 21:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 329 وفاة و7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88845، فيما العدد الإجمالي للإصابات 2560957.

وكانت أعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 237 وفاة و11252 إصابة.



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