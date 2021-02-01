الحلبوسي يبحث مع وفد إقليم كردستان ملف الموازنة العامة

2021/02/01 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وفد إقليم كردستان، ملف الموازنة العامة.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم السيد قوباد طالباني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد".

وأضاف، أن "اللقاء بحث أيضا موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين المركز والإقليم وحل المسائل الخلافية وفقا للدستور".

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