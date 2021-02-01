بعثة “يونامي” تصدر بياناً بشأن زيارة بلاسخارت إلى إيران

2021/02/01 | 22:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت بعثة الامم المتحدة في العراق،الاثنين، إن زيارة ممثلتها جينين بلاسخارت إلى ايران تأتي بهدف دعم الاستقرار في العراق.وذكرت البعثة في بيان، أنه “زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت طهران يومي 31 كانون الثاني/ يناير و 1 شباط/ فبراير، وعقدت محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا الإقليمية، وذلك […]

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