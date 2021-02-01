محدث.. مكاسب الذهب تتجاوز 13 دولاراً عند التسوية

2021/02/01 | 22:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، تزامناً مع مكاسب قوية للفضة.

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