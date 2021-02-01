ضبط حاوية تحمل كمامات طبية معدة للتهريب في أم قصر الشمالي

2021/02/01 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط حاوية تحمل كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي.

وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية تحتوي على (700) كارتون من الكمامات الطبية بعدد (14مليون كمامة) لم يصرح بها لغرض تهريبها.

واضاف، انه تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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