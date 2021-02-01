ضبط حاوية تحتوي على “14 مليون” كمامة طبية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

2021/02/01 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط حاوية تحتوي على (700) كارتون من الكمامات الطبية بعدد (14مليون كمامة) لم يصرح بها لغرض تهريبها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على (700) كارتون من الكمامات الطبية بعدد (14مليون كمامة) لم يصرح بها لغرض تهريبها”.

واضافت انه “تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.

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