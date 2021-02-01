شيخ جنكي: على الجميع دعم الاتفاق من اجل حل المشاكل وتامين الرواتب

2021/02/01 | 22:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاثنين 1/2/2021 الاستاذ الملا نجم الدين رئيس فرع السليمانية لاتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع بشكل عام والتعايش الديني والعمل المشترك واجراءات تطوير وتمتين العلاقات بين الجانبين.

واشار لاهور شيخ جنكي الى المكانة والدور المهم لرجال الدين في جميع المراحل والعصور، مضيفا، ان رجال الدين كان لهم دائما الدور الملحوظ في خدمة شعبنا ودافعوا عن الشعب والقيم الوطنية والدينية المقدسة في الاسلام ولهم دور كبير في حماية وحدة الصف والتسامح والتعايش المشترك.

كما وجرى خلال اللقاء بحث مسالة اللامركزية في جميع محافظات اقليم كوردستان والذي اصبح مطلبا عاما، فضلا عن بحث مسالة المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية، وفي هذا الجانب، اكد شيخ جنكي ان المشاكل تحتاج الى حل دقيق، وعلى الجميع دعم الاتفاق من اجل حل المشاكل وتامين رواتب الموظفين وحياة مستحقة للمواطنين.

وقال، ان الاتحاد الوطني يدعم عمل ومشاريع علماء الدين وفرع السليمانية لاتحاد علماء الدين في كوردستان.

من جانبهم، شكر رئيس فرع السليمانية لاتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستاني والوفد المرافق، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني على اهتمامه الكبير برجال الدين ومساعيه من اجل تحسين الخدمات لشعبه، متمنين له الاستمرارية والنجاح.

PUKmedia

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