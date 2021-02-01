روسيا تخطط لتطوير روبوتات فضائية تعتمد الذكاء الاصطناعي

2021/02/01 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة ” Android Technology” الروسية عن خطتها لتطوير روبوتات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الرواد في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الشركة حول الموضوع “يجري العمل في الشركة حاليا على تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل الروبوتات قادرة على التفاعل مع الرواد في الفضاء، هذا النوع من الروبوتات قد يظهر بصورته النهائية عام 2023 أو بداية 2024”.

وأشار البيان إلى أن خطة الشركة تهدف إلى تطوير روبوت جديد من نوع Teledroid قادر على العمل في الفضاء المفتوح، وسيعمل هذا الروبوت بداية بنظامين، نظام يديره البشر ونظام آلي، من ثم سينقل إلى منظومة العمل الذاتي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليتم مراقبة أدائه عن بعد من قبل مشغليه.

وكانت شركة Android Technology قد أشارت في أكتوبر الفائت إلى أنها ستبدأ باختبار أول نموذج من الروبوتات التي تطورها للعمل في الفضاء المفتوح عام 2021، وأنها توصلت لتحديد المظهر العام للروبوت ومكوناته وبروتوكولات التحامه بالمحطة الفضائية الدولية.

ومن جهته أشار مدير الشركة، يفغيني دودوروف، إلى أن روبوتات Teledroid التي تطورها شركته سيكون بالإمكان التحكم بها من المحطة الفضائية الدولية ومن الأرض أيضا.



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