الاعرجي وممثل الصدر يبحثان اوضاع البلد واخر المستجدات

2021/02/01 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون وإسناد الجميع.

وجاء في بيان رسمي تلقته /المعلومة/، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى المتحدث باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي، واستعرض اللقاء المشهد السياسي والأمني وبحث آخر المستجدات والأوضاع في البلاد والتأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة المجتمعية”.

ونقل البيان عن الأعرجي قوله، إن “المرحلة الراهنة تتطلب تعاون وإسناد الجميع للعبور بالبلد إلى ما يتطلع اليه جميع العراقيين”.



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