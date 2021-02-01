المكتب الإعلامي لمقتدى الصدر: قنوات مأجورة تسعى لزعزعة السلم والإساءة إلى رجل السلام

2021/02/01 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم إعلام مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بعض وسائل الإعلام، متهما إياها بالسعي إلى زعزعة السلم الأهلي في العراق.

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وقال مدير المكتب حيدر الجابري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (1 شباط 2021)، إن "بعض القنوات المأجورة تطبل للنيل من رمز الوطنية القائد الصدر بتهم ودعاوى باطلة ومخالفة لكل أنواع ومعايير الاعلام الحر والنزيه".

وأضاف البيان أن هذه الوسائل "تسعى لزعزعة السلم الأهلي في العراق والقضاء على روح التسامح من خلال زرع الفتن والأباطيل".

واختتم البيان بالقول: "كونوا أحراراً في دنياكم".

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