2021/02/01 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط 2021 المركز الخبري الوطني.

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