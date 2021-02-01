محدث.. الفضة ترتفع 9% عند التسوية لأعلى مستوى بـ8 سنوات

2021/02/01 | 22:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 9 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 8 سنوات.

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