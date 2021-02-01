“الطائرة اليونانية وقائدها العراقي”: معلومات جديدة عن “حادثة الاختفاء” وتوقف عمليات البحث بعد 40 ساعة متواصلة

2021/02/01 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت مدونة Iraqi Airways Airplanes، المعنية بمراقبة نشاطات الخطوط الجوية العراقية والطيران المدني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول اختفاء الطائرة اليونانية وقائدها العراقي في اليونان.

وقالت المدونة، في منشور لها على فيسبوك:منذ أن اختفى هو وطائرته في ظهيرة يوم أمس الحادي والثلاثون من كانون الثاني والكل يبحث عنه لحد الان وهنا في هذا التقرير سنبين الإيجاز الكامل والمفصل والدقيق للحادث خطوة بخطوة لحد لحظة نشر هذا التقرير .

واوضحت: في تمام الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت اليونان أقلعت طائرة أحد طلاب الخطوط الجوية العراقية المبتعثين إلى أكاديمية اكناتيا اليونانية الاوهو ” عمار إبراهيم ” من مطار كوزاني اليوناني في رحلة تدريبية روتينية اعتيادية لأي طالب طيران في أي أكاديمية طيران في العالم .

وتابعت: في هذه الرحلة كان الطالب يستقل الطائرة ذات المقعدين لوحده ولم يكن معه أي شخص غيره وكانت بمحرك واحد وهي من طرازHOAC DV20 Katana وهي صاحبة علامة التسجيلSX-ABP، وكانت وجهته هي من مدينة كوزاني والطيران فوق مدينة جيانينا ومن ثم (Touch and go) في مطار يوانينا والرجوع لكوزاني .

واضافت: مما يجب أن نعرفه إن هذه الطائرة قد تم عمل رحلة جوية فيها قبل يوم واحد فقط من الحادث وايضا لأحد طلاب الخطوط الجوية العراقية أي إنها ولحد قبل يوم من وقوع الحادث لم يكن فيها شيء ولم تعاني من خلل فني أو مشكلة فنية .

وبينت المدونة: استمرت الطائرة بالطيران إلى أن فُقِدَ الإتصال بها في تمام الساعة 12:29 مساءً بتوقيت اليونان (حسب مصادر يونانية) في المنطقة الواقعة مابين كوزاني و يوانينا حيث حلقت الطائرة بمسافة 5 أميال بحرية شمال شرق مطار يوانينا بالقرب من قرية ميليوتاديس.

واشارت الى انه مما يجب أن نعرفه هو إن المنطقة التي فُقِدت فيها الطائرة كانت تعاني من سوء في الأحوال الجوية أي إن الطائرة عندما كانت تحت قيادة الطالب عمار إبراهيم كانت في وسط أحوال جوية ليست على مايرام .

– بعد فقدان الاتصال به بدأ على الفور التحقيق المنسق من قبل فرق الحماية المدنية في منطقة ميليوتاديس حيث شارك بعملية البحث قوات من الإطفاء و الشرطة و الحماية المدنية والعديد من المجموعات المتطوعة الاخرى لأجل

تمشيط المنطقة لكن لم يعثرو لحين ذاك الوقت على أي شيء يذكر .

ولفتت الى انه حيث تركز البحث على قرى ديبوتاموس وماناسي وكالوتاس، بنفس الوقت أعلن سلاح الجو اليوناني حالة الطوارئ وأرسل طائرة من طراز( C-130 Hercules ) للمشاركة بعمليات البحث ومساعدة فرقة البحث والإنقاذ اليونانية (301) أثناء البحث نهار يوم أمس وبنفس الوقت ولأجل البحث أثناء الليل أرسل طائرة مروحية من طراز ” سوبر بوما ” مزودة بكاميرات حرارية مخصصة لعمليات البحث الليلي لكن وبسبب سوء الأحوال الجوية السائدة في منطقة يوانينا وهي المنطقة التي فقدت فيها الطائرة و مع هطول الأمطار والضباب في بعض الأوقات يوم أمس صَعَّبَ من استمرار عمليات البحث الليلي عن الطالب عمار إبراهيم وطائرته وعادت طائرة السوبر بوما المروحية التابعة للقوة الجوية اليونانية إلى قاعدتها العسكرية “إلفسينا” .

واوضحت: حل الليل وساد الهدوء والظلام الدامس ولاجديد يذكر حول الطالب المفقود وطائرته، لم يستطع زملاء الطالب عمار إبراهيم الاوهم طلاب الخطوط الجوية العراقية المبتعثين معه من البقاء مكتوفي الأيدي وزميلهم مفقود وبعيد عنهم حتى ان حلت ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الاوهو الأول من شباط حيث خرجوا على شكل مجموعات لأجل عملية البحث عنه، مشيرة الى ان هذا الأمر تم أيضا بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ اليونانية مع سلاح الجو اليوناني والذين عاودو البحث مجدداً في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم وبمجموع 500 شخص يقودهم جنرال عسكري يوناني(حسب البيان الأخير الخطوط الجوية العراقية) .

وبينت: انه بتقدم الوقت منذ صباح اليوم وإلى غروب الشمس ازدادت الأحوال الجوية صعوبة وسوء وتساقطت الثلوج ولم يستطيع رفاقه وفرق البحث والانقاذ اليونانية من العثور عليه أيضا ولحد لحظة كتابة هذه الأسطر .

– حيث اتصلنا قبل أربعة ساعات تقريبا برفاقه واكدو لنا إن الأحوال الجوية تزداد سوء ولم يستطيعوا العثور عليه لحد الان ولاعلى أي أثر لطائرته .

وقالت المدونة: الشي الاخر أعلنت وزارة النقل العراقية والخطوط الجوية العراقية / مركز إدارة الأزمات في الشركة عن جهوزية الفريق التحقيقي العراقي المختص لأجل إرساله إلى اليونان للمشاركة بالتحقيق عن الطالب عمار إبراهيم والوقوف على أسباب الحادث (حسب بيان وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية) .

واضافت: إلى الآن لاجديد يذكر حول الطالب المفقود عمار إبراهيم ذي ال32 عاماً والذي أتم أولى رحلاته المنفردة (first Solo) في 28 يوليو من العام الماضي 2020 ، مبينة انه إلى الآن مصيره مجهول ولم يتم إيجاد أي أثر له لحد الان ولا لطائرته .

واشارت الى ان كل مايشاع عن العثور عليه وعلى أي شيء مستجد يوشي له ولطائرته هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، و آخر ماوصلنا من اليونان قبل نشر هذا التقرير بدقائق هو توقف عمليات البحث عنه مجدداً بسبب سوء الأحوال الجوية حيث صعبت هذه المسألة عمليات البحث عنه حاليآ في هذه الأوقات .

وتابعت المدونة: مايقارب الأربعون ساعة قابلة للزيادة منذ لحظة فقدان الطائرة يوم أمس والطالب العراقي “عمار إبراهيم” مصيره مجهول وسط ظروف جوية قاسية وصعبة جدآ جدآ منذ يوم أمس ولحد هذه اللحظة .

واوضحت ان الصور المرفقة جميعها تخص تقريرنا ففيها يظهر الطالب عمار إبراهيم وفيها تظهر طائرته بالضبط التي فُقِدَ فيها وفيها تظهر عمليات البحث عنه من قبل فرق البحث والإنقاذ اليونانية ورفاقه العراقيون في أكاديمية اكناتيا اليونانية وفيها تظهر إحدى طائرات سلاح الجو اليوناني وهي بعملية البحث .

وكانت شركة اغنايتا اليونانية قد اعلنت يوم امس الاحد بأنه تم فقدان الاتصال بالطائرة المسجلة في SXABP والتي أقلعت من مطار كوزاني الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي، وتم تفعيل عملية البحث والإنقاذ.وسائل اعلام يونانية قالت في تقارير ترجمتها “يس عراق”، إن “طائرة التدريب مفقودة منذ ظهر يوم امس الأحد فيما استؤنفت التحقيقات صباح اليوم الاثنين لتحديد مكانه، عقب توقف البحث مساء امس بسبب سوء الاحوال الجوية”.

واضافت التقارير ان “التحقيقات لتحديد مكان طائرة التدريب ذات المقعدين اختفت من على الرادار ظهر يوم الأحد (31/01) وما زالت مجهولة حتى الآن”، مشيرة الى انه “أجريت التحقيقات من ثلاث نقاط مختلفة، بناءً على الموقف الأخير الذي أُعطي في منطقة ميليوتاديس الأوسع يوم أمس في الساعة 12:28 ظهرًا، في زاغوروتشوريا ، يوانينا”.

وبينت انه “تقوم فرق من القوات الجوية وفرقة الإطفاء و EMAK والشرطة والصليب الأحمر بمسح المنطقة منذ ظهر أمس باستخدام جميع المعلومات من سكان المنطقة، ولكن دون جدوى، فيما توقف البحث فور حلول الظلام بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وتشير آخر الشهادات إلى أن السكان رأوا مناطق بيضاء كبيرة بين قريتي قاريز وكفالاري، مع دراسة السلطات لاحتمال أنها جاءت من طائرة التدريب.

واستؤنفت تحقيقات أقسام المشاة اليوم الاثنين في الساعة 7:00 صباحاً، فيما ستلتحق طائرة سوبر بوما بعمليات البحث التي ستنطلق من إلفسينا وتطير إلى الموقع ، بينما سيتم استخدام 8 طائرات بدون طيار للحماية المدنية ، بالإضافة إلى الجيش.

وأقلعت الطائرة المفقودة في الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي من ناد جوي خاص في كوزاني متجهة إلى يوانينا ومنذ ذلك الحين فقدت موقعها ولم تتواصل.

وعلى وجه التحديد في الساعة 13:20، لم يتصل بالراديو، ونتيجة لذلك يعتبر مفقودًا، وتم تسجيل آخر موقع في الساعة 12:28 على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق مطار يوانينا.

وتترقب الاوساط العراقية اخبارًا جديدة عن تطورات البحث التي وصلت اليها فرق البحث عن طائرة تدريب يونانية فقدت خلال جولة تدريب يقودها طيار عراقي متدرب.

وزارة النقل قالت في بيان انها “وباشراف مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن جبار تتابع تداعيات خبر فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم”.

وبينت أن “ادارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز إدارة الازمات في الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة ادق تفاصيل الحادث على مدار الساعة”.

واضافت: “كما وتم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بادارة الاكاديمية للوقوف على اخر نتائج البحث والانقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي”.

ولفتت الى أن “فريق عمل متخصص مدعوماً بجهد تحقيق دولي، يستعد لالتوجه خلال الساعات القريبة القادمة الى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الطائرة اليونانية وقائدها العراقي”: معلومات جديدة عن “حادثة الاختفاء” وتوقف عمليات البحث بعد 40 ساعة متواصلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الطائرة اليونانية وقائدها العراقي”: معلومات جديدة عن “حادثة الاختفاء” وتوقف عمليات البحث بعد 40 ساعة متواصلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).