بعد اتهامات جهة رقابية .. الاعلام والاتصالات ترد: جددنا الرخص بموجب أمر تشريعي

2021/02/01 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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أوضحت هيئة الاعلام والاتصالات، الاثنين، موقفها القانوني من تجديد رخصة الجيل الرابع لشركات الهاتف النقال، وذلك عقب اتهامات وجهتها بعض الجهات الرقابية للهيئة بالتواطؤ مع شركات الاتصالات والهاتف النقال وعدم الانصياع لقرارات السلطتين القضائية والتشريعية.

وقال ممثل المكتب الإعلامي للهيئة أحمد العنزي في تصريح لـ "ان ار تي عربية"، 1 شباط 2021، إنه "استنادا للصلاحيات الممنوحة لمجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، وبموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 تملك الهيئة حق تجديد الرخص الجيل الرابع للشركات شرط أن تقوم تلك الشركات بالإيفاء بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليها".

وأضاف العنزي أن "شركتي زين العراق وآسياسيل أوفت بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليها ووفقا لذلك قامت الهيئة بتجديد الرخصة للشركات".

وأشار العنزي إلى أن "الهيئة لا تتسلم أي مبالغ مالية من الشركات انما تتسلم كتابا من الهيئة العامة للضرائب يقضي بتسديد شركات الاتصال والهاتف النقال المستحقات المالية المترتبة عليها".

وكان عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي قد أتهم هيئة الاعلام والاتصالات بـ"الاستهتار والفساد" والسماح لشركات الاتصال بهدر البنى التحتية للبلاد، على خلفية إطلاق خدمات الجيل الرابع للانترنيت.

وقال الربيعي في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، "استنكر اصرار النفوذ السياسي على تجديد وتمرير عقود شركات الهاتف النقال والاستهتار الواضح بعدم الانصياع لقرارات السلطة القضائية والتشريعية وضربها عرض الحائط "، مضيفا "هذا ما لمسناه بإصرار الفاسدين على تجديد عقود شركات الهاتف النقال وتمكينها من استغلال البنى التحتية عبر اطلاق خدمة الجيل الرابع التي كان من المفترض ان تكون مقابل أموال تعزز خزينة الدولة وتهون من ضائقتها المالية وليس بشكل شبه مجاني وهذا ما نرفضه بشكل قاطع وسيكون لنا وقفة وانتظار قول القضاء كلمته في الأيام المقبلة وانهاء هدر المال العام".

وأضاف أن "التخادم السياسي بين بعض القيادات السياسية الكبرى ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات أنتج واحدا من اكبر واخطر ملفات الفساد المالي والسياسي في تاريخ الدولة العراقية"، محذراً من أن "قبول الجميع بما ذهبت إليه هيئة الاعلام والاتصالات يعني ذهاب العراق الى المجهول ونقرأ السلام على مستقبل البلد الذي ضاع بين فكي الفاسدين" .

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الاعلام والاتصالات ووفقا لوثيقة حصلت عليها (NRT عربية ) قامت بتجديد رخصة الهاتف النقال لشركة آسياسيل بعد تسديد الإلتزامات المالية المترتبة عليها، كما سبقتها بيومين تسديد ديون شركة زين العراق ومنحها رخصة الجيل الرابع.

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