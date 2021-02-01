القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (1-6) - عقيل الناصري

2021/02/01 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري تبني القاعدة الاجتماعية لأي مجتمع، على علاقات الانتاج وأساسها هو علاقة ملكية وسائل الانتاج والتي بدورها تنقسم إلى الملكية الاجتماعية (ظهرت حسب تاريخية ظهورها: ملكية العشيرة والقبيلة والكومون والملكية العامة أو ملكية الدولة والملكية التعاونية) ؛ والملكية الخاصة (ظهرت في ثلاثة أشكال: الملكية العبودية والملكية الاقطاعية والملكية الرأسمالية) وعليه يشكل، على هذين النمطين من الملكية، انتاج الثورة المادي ......





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