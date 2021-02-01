العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

2021/02/01 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن وزير العمل رئيس هيأة الحماية الاجتماعية عادل الركابي، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر شباط 2021.

وقال الركابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه تم اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (203) مليارات دينار، داعيا الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الاعانة الاجتماعية.

واضاف، ان عدد الاسر التي يعيلها رجال يبلغ (973103) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (154) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (424706) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (49) مليار دينار.

يذكر ان الاعانة الاجتماعية اصبحت توزع كل شهر بدلا من شهرين.

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