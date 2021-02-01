2021/02/01 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين، عن تأييده صياغة دستور جديد، ما أثار مفاجأة قبل عامين من انتخابات ستكون معقدة بالنسبة اليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يؤيد صياغة دستور جديد في تركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يؤيد صياغة دستور جديد في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).