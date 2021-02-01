سامي خضيرة يغادر “السيدة العجوز”

2021/02/01 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

انضم الألماني سامي خضيرة الفائز بكأس العالم 2014 لكرة القدم مع منتخب “المانشافت” إلى صفوف هيرتا برلين اليوم الاثنين، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال خضيرة في بيان له: “أشعر أني في حالة جيدة جدا بدنيا وأرغب في مساعدة هيرتا من خلال خبرتي على تحقيق النجاح”، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ويسعى هيرتا برلين لتعزيز صفوفه من أجل تجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني، واستغنى عن خدمات مدربه برونو لاباديا وعين بال دارداي بدلا منه الأسبوع الماضي، بسبب تدهور نتائجه.

فلم يفز الفريق إلا مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات خاضها في الدوري وخسر في آخر ثلاث مباريات متتالية.

واستثمر رجل الأعمال لارس فيندهورست أكثر من 200 مليون يورو في النادي خلال العام الأخير لكن الفريق يحتل مع ذلك المركز 15 متساويا مع أرمينيا بيليفيلد الذي يحتل المركز 16 ويصارع الهبوط.

يذكر أن سامي خضيرة (33 عاما) بدأ مسيرته مع فريق شتوتغارت الألماني، ولعب في صفوف ريال مدريد لخمس سنوات قبل الانضمام إلى يوفنتوس في عام 2015.



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