محدث..النفط يصعد 2.5% عند التسوية مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب

2021/02/01 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الإمدادات والتفاؤل بشأن تعافي الطلب.

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