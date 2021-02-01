الزراعة تتهم ضباطا بتهريب البضائع الفاسدة والمهربة في 6 سيطرات رئيسية

2021/02/01 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير الزارعة، محمد كريم الخفاجي، الإثنين، إن البضائع الفاسدة والمهربة تمر عبر 6 سيطرات حكومية رئيسية، بالتواطئ مع مجموعة من الضباط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (1 شباط 2010)، أن "الخفاجي كشف عن دخول دجاج منتهي الصلاحية، إلى العراق من تركيا ودول اخرى عبر منافذ إقليم كردستان".

واضاف، ان "إيقاف التهريب سيساهم في تشغيل 5 آلاف مشروع دواجن لحم في عموم العراق، وسيوفر فرص عمل للكثير من المواطنين".

واشار البيان الى "وجود تواطئ في السيطرات الامنية، محملا الضباط مسؤولية تمرير الشاحنات".

واوضح، انه "من غير المعقول ان تمر البضائع المهربة بـ 6 سيطرات رئيسية من كركوك حتى تصل بغداد دون ان يتم إيقافها".

وبشان توزيع مستحقات الفلاحين قال وزير الزراعة، انه "بعد إقرار موازنة 2021 سيتم توزيع مستحقات الفلاحين للعام 2020"، مبينا أن "اللجنة المالية في البرلمان اعطتنا وعدا بذلك".

واوضح البيان أن "قانون موازنة 2021 يسمح للمزارع بشراء حصة الدولة من الاراضي، بشرط انشاء مشاريع صناعية وتحويلية مثل معجون الطماطم، ولايمكن تغيير جنس الارض الزراعية الى اصناف اخرى".

وشدد الخفاجي، بحسب البيان أن "قانون تجريف الاراضي الزراعية، الزم المحافظين بسجن المتجاوز وعدم الافراج عنه الا بعد رفع التجاوز".

وتابع، انه "يتم استخدام الاراضي لاغراض انتخابية والترويج على انه يتم تمليكها، وبذلك تتسع رقعة التجاوزات، بينما المواطن مغشوش فيها ولايمكن تمليكها ولن تصلهم الخدمات".

ا.ح

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